Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Ingram Micro on CA$117K year kohta. Vaata ettevõtte Ingram Micro kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
CA$117K
Tase
hidden
Põhipalk
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$8.1K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Ingram Micro in Canada on aastase kogutasuga CA$153,120. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ingram Micro Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$118,667.

