Ettevõtete kataloog
Domo
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Domo Palgad

Domo palk ulatub $22,928 kogutasus aastas Graafiline Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $183,000 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Domo. Viimati uuendatud: 10/14/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $155K
Toote Disainer
Median $115K

UX disainer

Tootejuht
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Turundus
Median $183K
Administratiivassistent
$44.8K
Andmeteadlane
$125K
Graafiline Disainer
$22.9K
Värbaja
$141K
Müük
$163K
Tarkvaraarenduse Juht
$159K
Tehnilise Programmi Juht
$77.4K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Domo ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Domo on Tootejuht aastase kogutasuga $183,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Domo keskmine aastane kogutasu on $140,700.

Esiletõstetud töökohad

    Domo jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Red Hat
  • Ingram Micro
  • Visa
  • NetApp
  • Citrix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid