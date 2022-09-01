Ettevõtete kataloog
Hightouch

Hightouch Palgad

Hightouch palga vahemik varieerub $176,400 kogu kompensatsioonis aastas Andmeteaduse juht madalamas otsas kuni $306,000 Müük kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Hightouch. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $190K
Andmeteaduse juht
$176K
Müük
$306K

Müügiinsener
$229K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Hightouch-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

10 years post-termination exercise window.

Kõrgeima palgaga roll Hightouch on Müük at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $306,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Hightouch mediaan aastane kogukompensatsioon on $209,733.

