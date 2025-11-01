Ettevõtete kataloog
Grainger
Tarkvaraarenduse Juht tasu in United States ettevõttes Grainger ulatub $264K year kohta taseme Senior Software Engineering Manager puhul kuni $340K year kohta taseme Director puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $230K. Vaata ettevõtte Grainger kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Millised on karjääritasemed Grainger?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Grainger in United States on aastase kogutasuga $340,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Grainger Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $263,000.

