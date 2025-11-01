Tarkvaraarenduse Juht tasu in United States ettevõttes Grainger ulatub $264K year kohta taseme Senior Software Engineering Manager puhul kuni $340K year kohta taseme Director puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $230K. Vaata ettevõtte Grainger kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
