Texas Instruments
Texas Instruments Palgad

Texas Instruments palk ulatub $2,448 kogutasus aastas Riskikapitalist ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $295,470 Õigusosakond ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Riistvara Insener
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analooginsener

ASIC insener

SoC insener

Süvariistvara insener

Tarkvaraarendaja
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Süvarakenduste tarkvarainsener

Elektriinsener
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Mehaanika Insener
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Tootmisinsener

Disainiinsener

Testimise insener

Hooldusinsener

Turundus
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Keemia Insener
Median $113K

Protsessiinsener

Hoonete insener

Müük
26 $196K
28 $249K

Väljamüügi esindaja

Projekti Juht
Median $185K
Müügi Insener
24 $156K
26 $191K
Toote Disainer
Median $125K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $97.4K
Programmi Juht
Median $252K
Ärianalüütik
Median $105K
Ärendus
Median $259K
Infotehnoloog (IT)
Median $86K
Lahenduste Arhitekt
Median $156K
Raamatupidaja
$45.2K
Ärioperatsioonide Juht
$227K
Andmeanalüütik
$86.3K
Andmeteadlane
$112K
Rajatiste Juht
$206K
Finantsanalüütik
$128K
Graafika Disainer
$106K
Personaliosakond
$88.9K
Õigusosakond
$295K
Turundusoperatsioonid
$45.5K
Materjalide Insener
$161K
Toote Disaini Juht
$69.6K
Toote Juht
$72.8K
Tehnilise Konto Juht
$203K
Tehnilise Programmi Juht
$207K
Riskikapitalist
$2.4K
Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

0%

AASTA 2

0%

AASTA 3

100%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Texas Instruments ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)

  • 0% õigused omandatakse 2nd-AASTA (0.00% aastas)

  • 0% õigused omandatakse 3rd-AASTA (0.00% aastas)

  • 100% õigused omandatakse 4th-AASTA (100.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Texas Instruments on Õigusosakond at the Common Range Average level aastase kogutasuga $295,470. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Texas Instruments keskmine aastane kogutasu on $124,324.

