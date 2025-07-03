Ettevõtete kataloog
Emumba
Emumba Palgad

Emumba palk ulatub $3,398 kogutasus aastas Personaliosakond ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $6,464 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Emumba. Viimati uuendatud: 11/20/2025

Tarkvaraarendaja
Median $6.5K
Personaliosakond
$3.4K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Emumba on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $6,464. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Emumba keskmine aastane kogutasu on $4,931.

