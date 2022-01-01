Dropbox Palgad

Ettevõtete kataloog
Dropbox palk ulatub $85,576 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $884,238 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Dropbox. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Turvalisuse tarkvarainsener

Toote Disainer
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Interaktsioonidisainer

UX disainer

Tootejuht
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Tarkvaraarenduse Juht
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Andmeteadlane
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Turundus
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Tehnilise Programmi Juht
IC3 $253K
IC4 $314K
Värbaja
IC3 $154K
IC4 $212K
UX Uurija
Median $240K
Toote Disaini Juht
Median $426K
Programmijuht
Median $157K
Müük
Median $180K
Lahenduste Arhitekt
Median $171K

Andmete arhitekt

Pilveturvalisuse Arhitekt

Administratiivassistent
$104K
Ärioperatsioonid
$191K
Ärioperatsioonide Juht
$151K
Ärianalüütik
$198K
Äri Arendus
$428K
Staabiülem
$111K
Ettevõtte Arendus
$134K
Klienditeenindus
$85.6K
Andmeanalüütik
$197K
Andmeteaduse Juht
$667K
Finantsanalüütik
$96.5K
Graafiline Disainer
$222K
Riistvarainsener
$308K
Inimressursid
$343K
Infotehnoloog (IT)
$145K
Õiguslik
$196K
Turundusoperatsioonid
$180K
Partnerite Juht
$98.6K
Müügiinsener
$365K
Küberturvalisuse Analüütik
$319K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Dropbox ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Dropbox on Tarkvaraarenduse Juht at the M6 level aastase kogutasuga $884,238. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dropbox keskmine aastane kogutasu on $242,822.

