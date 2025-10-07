Ettevõtete kataloog
Backend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Dropbox ulatub $173K year kohta taseme IC1 puhul kuni $575K year kohta taseme IC5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $310K. Vaata ettevõtte Dropbox kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Algajate Tase)
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Dropbox ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Dropbox in United States on aastase kogutasuga $575,008. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dropbox Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $298,000.

