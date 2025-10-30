Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Cashify on ₹1.66M year kohta. Vaata ettevõtte Cashify kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Cashify
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Kokku aastas
₹1.66M
Tase
SDE II
Põhipalk
₹1.66M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Cashify?
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Cashify in India on aastase kogutasuga ₹1,909,528. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cashify Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,658,266.

