Broad Institute Palgad

Broad Institute palga vahemik varieerub $102,485 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $185,000 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Broad Institute. Viimati uuendatud: 8/23/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $145K

Täielik tarkvara insener

Andmeteadlane
Median $120K
Tarkvaraarenduse juht
Median $185K

Tootehaldusr
Median $160K
Toote disainer
$114K
Projektijuht
$102K
KKK

The highest paying role reported at Broad Institute is Tarkvaraarenduse juht with a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Broad Institute is $132,500.

