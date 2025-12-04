Ettevõtete kataloog
Berkadia
Berkadia Andmeteadlane Palgad

Keskmine Andmeteadlane kogutasu in United States ettevõttes Berkadia ulatub $170K kuni $232K year kohta. Vaata ettevõtte Berkadia kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$182K - $220K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$170K$182K$220K$232K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Berkadia?

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Berkadia in United States on aastase kogutasuga $232,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Berkadia Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $170,000.

