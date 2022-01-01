Ettevõtete kataloog
Vanguard
Vanguard Palgad

Vanguard palk ulatub $50,250 kogutasus aastas Kliendi Edu ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $348,250 Ärioperatsioonid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Vanguard. Viimati uuendatud: 9/7/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Andmeteadlane
TS02 $132K
TS03 $173K
Tootejuht
Median $142K

Toote Disainer
Median $120K

UX disainer

Andmeanalüütik
TS02 $133K
TS03 $153K
Projektijuht
Median $128K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $195K
Raamatupidaja
Median $103K

Tehniline raamatupidaja

UX Uurija
Median $128K
Finantsanalüütik
Median $85K
Infotehnoloog (IT)
Median $115K
Turundus
Median $189K
Lahenduste Arhitekt
Median $200K

Andmete arhitekt

Cloud Security Architect

Tehnilise Programmi Juht
Median $200K
Ärioperatsioonid
$348K
Ärianalüütik
$144K
Klienditeenindus
$137K
Kliendi Edu
$50.3K
Inimressursid
$74.2K
Õiguslik
$101K
Juhtimiskonsultant
$249K
Turundusoperatsioonid
$131K
Programmijuht
$216K
Müük
$55.7K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Vanguard on Ärioperatsioonid at the Common Range Average level aastase kogutasuga $348,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Vanguard keskmine aastane kogutasu on $134,989.

