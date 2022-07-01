Ettevõtete kataloog
Advantis Global
Advantis Global Palgad

Advantis Global palga vahemik varieerub $80,400 kogu kompensatsioonis aastas Värbaja madalamas otsas kuni $176,256 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Advantis Global. Viimati uuendatud: 8/15/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $129K

Backend tarkvara insener

Ärianalüütik
$117K
Toote disainer
$176K

Programmijuht
$109K
Värbaja
$80.4K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Advantis Global on Toote disainer at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $176,256. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Advantis Global mediaan aastane kogukompensatsioon on $117,410.

