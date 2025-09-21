Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tootejuht tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Alloy on $173K year kohta. Vaata ettevõtte Alloy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/21/2025

Mediaan pakk
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Kokku aastas
$173K
Tase
Senior
Põhipalk
$173K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Alloy?

$160K

Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Alloy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

10 years post-termination exercise window.



KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes Alloy in Canada on aastase kogutasuga $108,480. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alloy Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on $108,480.

