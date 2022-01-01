Ettevõtete kataloog
Fidelity Investments Palgad

Fidelity Investments palk ulatub $7,960 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $446,667 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Fidelity Investments. Viimati uuendatud: 9/5/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Andmeteadlane
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Tootejuht
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Tarkvaraarenduse Juht
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Ärianalüütik
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Infotehnoloog (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Lahenduste Arhitekt
L6 $166K
L7 $233K

Finantsanalüütik
L3 $69.6K
L6 $138K
Klienditeenindus
Median $60K
Toote Disainer
L4 $105K
L5 $140K

Andmeanalüütik
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Juhtimiskonsultant
Median $160K
Projektijuht
Median $163K
Andmeteaduse Juht
Median $250K
Turundus
Median $155K
Programmijuht
Median $192K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $138K
Müük
Median $96K
UX Uurija
Median $240K
Aktuar
Median $135K
Tehnilise Programmi Juht
Median $98K
Riskikapitalist
Median $185K

Raamatupidaja
$102K

Administratiivassistent
$60.2K
Ärioperatsioonid
$69.2K
Elektriinsener
$398K
Inimressursid
$8K
Toote Disaini Juht
$234K
Värbaja
$70.4K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fidelity Investments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Fidelity Investments on Tarkvaraarendaja at the L9|VP Software Engineering level aastase kogutasuga $446,667. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fidelity Investments keskmine aastane kogutasu on $157,072.

Muud ressursid