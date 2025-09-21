Ettevõtete kataloog
Mediaanne Klienditeenindus tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Allied Universal on $40K year kohta. Vaata ettevõtte Allied Universal kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/21/2025

Mediaan pakk
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Kokku aastas
$40K
Tase
L1
Põhipalk
$40K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Allied Universal?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

KKK

Didžiausias atlyginimų paketas Klienditeenindus pozicijai Allied Universal in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $52,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Allied Universal Klienditeenindus pozicijai in United States yra $40,498.

Esiletõstetud töökohad

    Allied Universal jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

