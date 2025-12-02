Ettevõtete kataloog
ADNOC
ADNOC Tarkvaraarendaja Palgad

Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in United Arab Emirates ettevõttes ADNOC ulatub AED 218K kuni AED 299K year kohta. Vaata ettevõtte ADNOC kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$64.4K - $76.5K
United Arab Emirates
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$59.5K$64.4K$76.5K$81.4K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed ADNOC?

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes ADNOC in United Arab Emirates on aastase kogutasuga AED 299,056. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ADNOC Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Arab Emirates on AED 218,441.

