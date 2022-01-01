Roblox Palgad

Ettevõtete kataloog
Roblox palga vahemik varieerub $19,386 kogu kompensatsioonis aastas Graafiline disainer madalamas otsas kuni $1,200,556 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Roblox. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Masõppeinsener

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Võrguinsener

Kvaliteedi tagamise tarkvara insener

Tootmise tarkvara insener

Turvalisuse tarkvara insener

Saidikindluse insener

Videomängude tarkvara insener

Tootehaldusr
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Värbaja
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Tehniline värbaja

Toote disainer
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX disainer

Andmeteadlane
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Tarkvaraarenduse juht
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finantsanalüütik
Median $185K
Turundus
Median $260K
Administratiivassistent
$141K
Ärianalüütik
$161K
Andmeteaduse juht
$564K
Graafiline disainer
$19.4K
Personaliosakond
$281K
Infotehnoloog
$275K
Toote disaini juht
$467K
Programmijuht
$296K
Küberturvalisuse analüütik
$318K
Tehniline programmijuht
$274K
Tehniline kirjutaja
$191K
Usaldus ja turvalisus
$228K
Riskikapitalist
$653K
Omandamise ajakava

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsiatüüp
RSU

Roblox-s kehtivad RSUs 3-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 33% omandatakse 1st-AASTA (8.25% kvartalis)

  • 33% omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartalis)

  • 33% omandatakse 3rd-AASTA (8.25% kvartalis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Roblox-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

KKK

Den højest betalende rolle rapporteret hos Roblox er Tarkvaraarendaja at the TD1 level med en årlig samlet kompensation på $1,200,556. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Roblox er $332,693.

Muud ressursid