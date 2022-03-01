Knightscope Salarios

El salario de Knightscope varía de $130,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $231,835 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Knightscope . Última actualización: 10/22/2025