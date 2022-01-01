Directorio de Empresas
2U
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

2U Salarios

El rango de salarios de 2U oscila entre $64,631 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $295,764 para un Analista Financiero en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 2U. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Confiabilidad de Sitio

Gerente de Producto
Median $133K
Analista de Negocios
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analista de Datos
$86.1K
Científico de Datos
$199K
Analista Financiero
$296K
Recursos Humanos
$127K
Marketing
$150K
Operaciones de Marketing
$103K
Diseñador de Producto
$80.9K
Gerente de Programa
$92.2K
Gerente de Proyecto
$64.6K
Analista de Ciberseguridad
$144K
Gerente de Ingeniería de Software
$224K
Investigador de Experiencia de Usuario
$216K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en 2U es Analista Financiero at the Common Range Average level con una compensación total anual de $295,764. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 2U es $130,066.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para 2U

Empresas Relacionadas

  • Sabre
  • Rubicon Project
  • CME Group
  • Morgan Stanley
  • Weedmaps
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos