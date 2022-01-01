Directorio de Empresas
Omnicell
Omnicell Salarios

El rango de salarios de Omnicell oscila entre $48,108 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $278,600 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Omnicell. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $135K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $48.1K
Analista de Negocios
$108K

Tecnólogo de la Información (TI)
$279K
Ingeniero Mecánico
$79.6K
Diseñador de Producto
$145K
Reclutador
$122K
Gerente de Ingeniería de Software
$203K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Omnicell es Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $278,600. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Omnicell es $128,700.

