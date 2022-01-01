Capital One Salarios

El salario de Capital One varía de $46,000 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $523,333 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Capital One. Última actualización: 9/7/2025
Ingeniero iOS
Ingeniero de Software Mobile
Ingeniero de Software Frontend
Ingeniero de Machine Learning
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)
Ingeniero de Datos
Ingeniero de Software de Producción
Ingeniero de Software de Seguridad
Científico de Investigación
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
