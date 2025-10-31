Directorio de Empresas
Capital One
Capital One Desarrollo Corporativo Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

$98.6K - $112K
United States
Rango Común
Rango Posible
$85.9K$98.6K$112K$125K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo Corporativo en Capital One está en una compensación total anual de $125,080. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capital One para el puesto de Desarrollo Corporativo es $85,860.

