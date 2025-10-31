Directorio de Empresas
Capital One
  • Salarios
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa Técnico

Capital One Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación de Gerente de Programa Técnico in United States en Capital One varía de $201K por year para Senior TPM a $233K por year para Lead TPM. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $250K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
Principal Associate
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
Ver 1 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa Técnico en Capital One in United States está en una compensación total anual de $397,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capital One para el puesto de Gerente de Programa Técnico in United States es $230,000.

