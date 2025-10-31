Directorio de Empresas
Capital One
Capital One Asistente Administrativo Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en Capital One in Canada está en una compensación total anual de CA$103,188. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capital One para el puesto de Asistente Administrativo in Canada es CA$72,680.

