Directorio de Empresas
Dropbox
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Dropbox Salarios

El salario de Dropbox va desde $85,576 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $884,238 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dropbox. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Seguridad

Diseñador de Producto
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Diseñador de Interacción

Diseñador UX

Gerente de Producto
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Ingeniería de Software
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Científico de Datos
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Gerente de Programa Técnico
IC3 $253K
IC4 $314K
Reclutador
IC3 $154K
IC4 $212K
Investigador UX
Median $240K
Gerente de Diseño de Producto
Median $426K
Gerente de Programa
Median $157K
Ventas
Median $180K
Arquitecto de Soluciones
Median $171K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Asistente Administrativo
$104K
Operaciones de Negocios
$191K
Gerente de Operaciones de Negocios
$151K
Analista de Negocios
$198K
Desarrollo de Negocios
$428K
Jefe de Gabinete
$111K
Desarrollo Corporativo
$134K
Atención al Cliente
$85.6K
Analista de Datos
$197K
Gerente de Ciencia de Datos
$667K
Analista Financiero
$96.5K
Diseñador Gráfico
$222K
Ingeniero de Hardware
$308K
Recursos Humanos
$343K
Tecnólogo de la Información (TI)
$145K
Legal
$196K
Operaciones de Marketing
$180K
Gerente de Socios
$98.6K
Ingeniero de Ventas
$365K
Analista de Ciberseguridad
$319K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Dropbox, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Dropbox es Gerente de Ingeniería de Software at the M6 level con una compensación total anual de $884,238. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dropbox es $242,822.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Dropbox

Empresas Relacionadas

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos