La compensación de Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) in United States en Dropbox totaliza $326K por year para IC3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $307K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dropbox. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$326K
$197K
$100K
$29.5K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Dropbox, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)