Pinterest Salarios

El salario de Pinterest va desde $16,080 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $1,154,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Pinterest. Última actualización: 8/26/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Gerente de Ingeniería de Software
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Gerente de Producto
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Diseñador de Producto
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Diseñador UX

Ventas
Median $204K

Gerente de Cuenta

Gerente de Programa Técnico
Median $265K
Analista de Datos
Median $300K
Analista Financiero
Median $152K
Gerente de Proyecto
Median $156K
Investigador UX
Median $275K
Operaciones de Negocios
Median $213K
Analista de Negocios
Median $152K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $525K
Marketing
Median $261K
Gerente de Programa
Median $174K
Recursos Humanos
Median $160K
Contador
$715K

Contador Técnico

Gerente de Operaciones de Negocios
$176K
Desarrollo de Negocios
$157K
Jefe de Gabinete
$211K
Desarrollo Corporativo
$896K
Atención al Cliente
$56.5K
Diseñador Gráfico
$196K
Tecnólogo de la Información (TI)
$55.2K
Legal
$117K
Operaciones de Marketing
$16.1K
Gerente de Socios
$91.6K
Gerente de Diseño de Producto
$249K
Reclutador
$76.2K
Ingeniero de Ventas
$219K
Compensación Total
$283K
Capitalista de Riesgo
$159K
Cronograma de Adquisición

50%

AÑO 1

33%

AÑO 2

17%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Pinterest, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 50% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 17% se adquiere en el 3rd-AÑO (4.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Pinterest, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Pinterest, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Pinterest es Gerente de Ingeniería de Software at the M18 level con una compensación total anual de $1,154,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pinterest es $248,750.

Otros Recursos