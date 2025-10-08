Directorio de Empresas
Dropbox
  • Arquitecto de Soluciones

  • Data Architect

Dropbox Data Architect Salarios

La compensación de Data Architect in United States en Dropbox va desde $300K por year para IC2 hasta $336K por year para IC4. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dropbox. Última actualización: 10/8/2025

IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$300K
$193K
$84.4K
$22.2K
IC3
$257K
$167K
$65.3K
$24.3K
IC4
$336K
$192K
$123K
$21K
$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Dropbox, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Data Architect en Dropbox in United States está en una compensación total anual de $515,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dropbox para el puesto de Data Architect in United States es $288,944.

