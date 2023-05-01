Directorio de Empresas
Certn
Certn Salarios

El rango de salarios de Certn oscila entre $60,581 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $123,533 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Certn. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $91.5K
Recursos Humanos
$60.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$124K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Certn, las Concesiones de acciones/participaciones están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

La posición mejor pagada reportada en Certn es Tecnólogo de la Información (TI) con una compensación total anual de $123,533. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Certn je $91,493.

