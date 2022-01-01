Checkr Salarios

El salario de Checkr va desde $73,630 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $360,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Checkr . Última actualización: 11/14/2025