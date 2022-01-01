Directorio de Empresas
Checkr
Checkr Salarios

El salario de Checkr va desde $73,630 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $360,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Checkr. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $351K
Atención al Cliente
$73.6K

Analista de Datos
$181K
Analista Financiero
$191K
Recursos Humanos
$258K
Marketing
$226K
Diseñador de Producto
Median $220K
Gerente de Producto
Median $360K
Gerente de Programa
$122K
Reclutador
Median $172K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Checkr, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Checkr es Gerente de Producto con una compensación total anual de $360,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Checkr es $205,475.

Otros Recursos