Directorio de Empresas
Certn
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Operaciones de Atención al Cliente

  • Todos los Salarios de Operaciones de Atención al Cliente

Certn Operaciones de Atención al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Atención al Cliente en Certn va desde CA$35.5K hasta CA$48.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Certn. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$27.8K - $33K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$25.7K$27.8K$33K$35.2K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Operaciones de Atención al Cliente envíos en Certn para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Certn, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Operaciones de Atención al Cliente ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operaciones de Atención al Cliente en Certn está en una compensación total anual de CA$48,592. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Certn para el puesto de Operaciones de Atención al Cliente es CA$35,493.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Certn

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Snap
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.