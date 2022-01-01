Directorio de Empresas
Onfido
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Onfido Salarios

El salario de Onfido va desde $110,740 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $195,601 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Onfido. Última actualización: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gerente de Producto
Median $158K
Ingeniero de Software
Median $118K
Atención al Cliente
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Gerente de Ciencia de Datos
$196K
Científico de Datos
$128K
Ventas
$127K
Gerente de Ingeniería de Software
$122K
Gerente de Programa Técnico
$121K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Onfido, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Onfido es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $195,601. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Onfido es $124,615.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Onfido

Empresas Relacionadas

  • Sophos
  • QuantumBlack
  • Quest Software
  • SnapLogic
  • Snyk
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onfido/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.