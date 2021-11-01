Travelers Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Travelers κυμαίνεται από $51,299 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $281,585 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Travelers. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $135K
Αναλογιστής
Median $143K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $163K
Διαχειριστής Έργων
Median $155K
Ασφαλιστικός Αξιολογητής
Median $121K
Πωλήσεις
Median $132K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $96K
Λογιστής
$86.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$86.9K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$84K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$64.3K
Αναλυτής Δεδομένων
$95.5K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$179K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$51.3K
Γεωλόγος Μηχανικός
$79.6K
Γραφικός Σχεδιαστής
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$282K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$261K

Data Architect

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$129K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$98.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Travelers είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $281,585. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Travelers είναι $129,350.

