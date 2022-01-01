Κατάλογος Εταιρειών
Progressive Μισθοί

Ο μισθός της Progressive κυμαίνεται από $43,215 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $206,000 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Progressive. Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Αναλυτής Δεδομένων
Median $80K
Επιστήμονας Δεδομένων
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $140K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $100K
Εκτιμητής Αποζημιώσεων
$69.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $54.5K
Μάρκετινγκ
$167K
Πωλήσεις
$43.2K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$138K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Progressive είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Lead Data Scientist level με ετήσια συνολική αμοιβή $206,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Progressive είναι $120,363.

