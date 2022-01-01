Κατάλογος Εταιρειών
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Μισθοί

Το εύρος μισθών της Cushman & Wakefield κυμαίνεται από $16,850 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $278,600 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο.

$160K

Λογιστής
Median $60K
Οικονομικός Αναλυτής
Median $87.2K
Διαχειριστής Έργου
Median $80K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$27.5K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$16.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$75.2K
Επιστήμονας Δεδομένων
$118K
Νομικά
$239K
Μάρκετινγκ
$92K
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος-Υδραυλικός Μηχανικός
$128K
Διαχειριστής Ακινήτων
$122K
Πωλήσεις
$279K
Μηχανικός Λογισμικού
$186K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$143K
Συχνές Ερωτήσεις

Cushman & Wakefieldで報告された最高給の職種はΠωλήσεις at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$278,600です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Cushman & Wakefieldで報告された年間総報酬の中央値は$104,819です。

