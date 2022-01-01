Κατάλογος Εταιρειών
Μόργκαν Στάνλι Μισθοί

Ο μισθός της Morgan Stanley κυμαίνεται από $21,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $399,990 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Μόργκαν Στάνλι. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Μηχανικός Λογισμικού
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Επενδυτικός Τραπεζίτης
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Επιστήμονας Δεδομένων
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Ποσοτικός Ερευνητής

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Διαχειριστής Προϊόντος
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Διαχειριστής Έργων
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
Median $66.8K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $191K
Λογιστής
Median $115K

Technical Accountant

Πωλήσεις
Median $150K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $265K

Data Architect

Ανθρώπινοι Πόροι
Median $160K
Νομικός
Median $187K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
Median $120K

Συνεργάτης

Αναλυτής

Μάρκετινγκ
Median $120K
Διοικητικός Βοηθός
$99.5K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$296K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$92.5K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$50.1K
Επιτυχία Πελατών
$49.2K
Αναλυτής Δεδομένων
$58.6K
Μηχανικός Υλικού
$400K
Σύμβουλος Διοίκησης
Median $60K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$63.5K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$129K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$196K
Προσελκυστής Προσωπικού
$161K
Θέματα Κανονισμών
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
Ερευνητής UX
$99.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Morgan Stanley είναι Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $399,990. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Morgan Stanley είναι $128,175.

