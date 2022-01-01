Κατάλογος Εταιρειών
Blackstone
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Blackstone Μισθοί

Το εύρος μισθών της Blackstone κυμαίνεται από $40,903 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $300,000 για Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Blackstone. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Οικονομικός Αναλυτής
Median $110K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
Median $300K

Συνεργάτης

Αναλυτής

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $150K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $155K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $135K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$40.9K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$133K
Επιτυχία Πελατών
$109K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$139K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$168K
Νομικά
$219K
Μάρκετινγκ
$199K
Διαχειριστής Έργου
$48K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$136K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$207K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$60.6K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

