CoStar Group Μισθοί

Ο μισθός της CoStar Group κυμαίνεται από $60,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $241,200 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της CoStar Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός DevOps

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $105K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $130K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $60K
Μάρκετινγκ
Median $82K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$197K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$134K
Αναλυτής Δεδομένων
$144K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$61.6K
Πωλήσεις
$149K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $230K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$241K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$114K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην CoStar Group, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην CoStar Group είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $241,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CoStar Group είναι $132,000.

Άλλοι Πόροι