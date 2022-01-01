CoStar Group Μισθοί

Ο μισθός της CoStar Group κυμαίνεται από $60,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $241,200 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της CoStar Group . Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025