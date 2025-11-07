Κατάλογος Εταιρειών
SOTI
Μηχανικός Λογισμικού Επίπεδο

Software Engineer I

Επίπεδα στην SOTI

Σύγκριση Επιπέδων
  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer I
  3. Software Engineer II
    4. Εμφάνιση 3 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
CA$70,817
Βασικός Μισθός
CA$97,529
Χορήγηση Μετοχών ()
CA$0
Μπόνους
CA$1,261
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
