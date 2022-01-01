BlueCat Μισθοί

Ο μισθός της BlueCat κυμαίνεται από $74,625 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $254,720 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BlueCat . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025