Trapeze Group
Trapeze Group Μισθοί

Ο μισθός της Trapeze Group κυμαίνεται από $50,176 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $82,356 για έναν Λογιστής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Trapeze Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Λογιστής
$82.4K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$50.2K
Επιστήμονας Δεδομένων
$71.6K

Μηχανικός Λογισμικού
$64.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Trapeze Group είναι Λογιστής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $82,356. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Trapeze Group είναι $68,033.

