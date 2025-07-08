Κατάλογος Εταιρειών
BlueDot
BlueDot Μισθοί

Ο μισθός της BlueDot κυμαίνεται από $64,974 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $112,110 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BlueDot. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$79.1K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$65K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Διαχειριστής Προϊόντος
$112K
Μηχανικός Λογισμικού
$109K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BlueDot είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $112,110. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BlueDot είναι $88,271.

