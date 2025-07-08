BlueDot Μισθοί

Ο μισθός της BlueDot κυμαίνεται από $64,974 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $112,110 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BlueDot . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025