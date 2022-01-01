Κατάλογος Εταιρειών
Garmin Μισθοί

Το εύρος μισθών της Garmin κυμαίνεται από $3,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $258,700 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Garmin. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Συστημάτων

Μηχανικός Υλικού
Median $113K

Μηχανικός Ενσωματωμένου Υλικού

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $55.6K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $86K
Διαχειριστής Έργου
Median $110K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $91K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$65.7K
Επικεφαλής Επιτελείου
$201K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$91.3K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$166K
Επιστήμονας Δεδομένων
$259K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$64.8K
Οικονομικός Αναλυτής
$56.7K
Ανθρώπινοι Πόροι
$3.6K
Βιομηχανικός Σχεδιαστής
$71.6K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$69.1K
Διευθυντής Προϊόντος
$96.5K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$75.4K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$127K
Τεχνικός Συγγραφέας
$56.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Garmin είναι ο Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $258,700. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Garmin είναι $91,000.

