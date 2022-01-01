Κατάλογος Εταιρειών
Garmin
    • Σχετικά με

    Garmin Ltd. is an American multinational technology company founded in 1989 by Gary Burrell and Min Kao in Lenexa, Kansas, United States, with headquarters in Olathe, Kansas.

    garmin.com
    Ιστότοπος
    1989
    Έτος Ίδρυσης
    7,280
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $1B-$10B
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

    Άλλοι Πόροι