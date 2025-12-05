Κατάλογος Εταιρειών
Garmin
Garmin Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Garmin. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$82.1K - $97.3K
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$72.3K$82.1K$97.3K$103K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Garmin?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Garmin in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$3,143,557. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Garmin για τον ρόλο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in Taiwan είναι NT$2,214,158.

