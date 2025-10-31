Η αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην Capital One κυμαίνεται από $201K ανά year για Senior TPM έως $233K ανά year για Lead TPM. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $250K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capital One. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην Capital One, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)