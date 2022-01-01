Capital One Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Capital One κυμαίνεται από $46,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $523,333 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Capital One. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Μηχανικός iOS

Μηχανικός Λογισμικού Κινητών Εφαρμογών

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Λογισμικού Ασφαλείας

Ερευνητής Επιστήμονας

Διαχειριστής Προϊόντος
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Αναλυτής Δεδομένων
Median $120K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Επιστήμονας Δεδομένων
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Διαχειριστής Έργων
Median $110K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Σχεδιαστής Κινητών Εφαρμογών

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $120K

Αναλυτής Κινδύνων

Αναλυτής Απάτης

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $251K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $175K

Αναλυτής Τεχνολογικού Κινδύνου

Ανθρώπινοι Πόροι
Median $110K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $120K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $265K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Cloud Security Architect

Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
Median $152K

Διευθυντής

Συνεργάτης

Αρχηγός Επιτελείου
Median $150K
Πωλήσεις
Median $184K
Λογιστής
Median $100K

Τεχνικός Λογιστής

Σύμβουλος Διοίκησης
Median $118K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
Median $177K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $46K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $158K
Μάρκετινγκ
Median $77.3K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Ερευνητής UX
Median $133K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Median $90.5K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
Median $110K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $136K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
Median $96K
Διοικητικός Βοηθός
$65.5K
Εταιρική Ανάπτυξη
$166K
Επιτυχία Πελατών
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Γραφικός Σχεδιαστής
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Capital One, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

