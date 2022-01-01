Capital One Μισθοί

Ο μισθός της Capital One κυμαίνεται από $46,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $523,333 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Capital One . Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025