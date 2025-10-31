Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Capital One κυμαίνεται από $139K ανά year για Associate Software Eng έως $476K ανά year για Senior Distinguished Eng. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $151K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capital One. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην Capital One, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου
Μηχανικός iOS
Μηχανικός Κινητού Λογισμικού
Μηχανικός Frontend Λογισμικού
Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης
Μηχανικός Backend Λογισμικού
Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού
Μηχανικός Δικτύων
Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού
Μηχανικός Δεδομένων
Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού
Μηχανικός Ασφάλειας Λογισμικού
Ερευνητής Επιστήμονας