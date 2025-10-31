Κατάλογος Εταιρειών
Capital One
Capital One Πωλήσεις Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Πωλήσεις in United States στην Capital One ανέρχεται σε $184K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capital One. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Capital One
Treasury Management Consultant
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$184K
Επίπεδο
VP
Βάση
$134K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$50K
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Capital One?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Capital One, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Capital One in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $320,774. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Capital One για τον ρόλο Πωλήσεις in United States είναι $152,000.

